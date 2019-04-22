Выборы2019

Выборы

12:02 22.04.2019

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

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День второго тура выборов президента Украины прошел бесконфликтно, с соблюдением законодательства, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре, заявляют в Гражданской сети "Опора".

"В целом мы хотим оценить день выборов как такой, что прошел бесконфликтным способом, с надлежащим соблюдением норм законодательства... в соответствии с международными стандартами. Системных нарушений, которые бы имели признаки таких, что могут влиять на конечный результат волеизъявления граждан, зафиксировано не было", - сказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, день выборов прошел на высоком уровне, количество нарушений и их типы мало отличаются от первого тура. "Но тенденция является позитивной, то есть, в процентах количество участков, на которых наши наблюдатели зафиксировали нарушения, является значительно меньшей", - подчеркнула она.

В целом, как отметила О.Айвазовская, избирательная кампания была конкурентной и преимущественно отвечала международным стандартам организации избирательного процесса. "Но эта конкуренция порою не отвечала нормам закона в части соблюдения требований относительно финансирования избирательной кампании надлежащим способом официально с избирательного фонда, а также использования СМИ, соцсетей как способов ведения избирательной агитации, но безоплатно, теневой способ, если идти по букве закона", - добавила председатель правления Гражданской сети.

В заявлении "Опоры" также указано: "В целом процесс подсчёта голосов 21 апреля 2019 года прошел законным способом без явных злоупотреблений и системных нарушений. Почти все избирательные комиссии начали проведение вечерних заседаний без задержек, сразу после окончания голосования. 1,4% УИК начали подсчет с опозданием".

По словам О.Айвазовской, надлежащим образом выполняла свои функции и ЦИК, и органы ведения Государственного реестра. "Тем не менее, часть граждан Украины не смогли воспользоваться своим правом в связи с обстоятельствами, а именно - проживанием не по месту регистрации, что, по нашему мнению, требует качественного нормативно-правового урегулирования накануне парламентских выборов", - подчеркнула она.

Председатель правления Гражданской сети также заявила, что наблюдатели "Опоры" не зафиксировали фактов подкупа избирателей. "Накануне повторного голосования никаких признаков таких действий или фактов, которые могут быть доведены до суда, наши наблюдатели не зафиксировали, что, очевидно, является следствием превенции… как со стороны правоохранительной системы, Национальной полиции, так и серьезной циркуляции информации относительно перспектив подкупа избирателей накануне первого тура", - отметила О.Айвазовская.

Она обратила внимание на то, что фактор административного ресурса, который активно фиксировали наблюдатели "Опоры" 31 марта, "фактически утратил свое влияние". "Тренды свидетельствуют только о том, что в отдельных регионах Украины должностные лица частично продолжали вести действия, которые имели признаки незаконной агитации, в частности, с использованием сайтов органов власти и местного самоуправления", - уточнила она.

При этом О.Айвазовская подчеркнула, что эти факты имели точечный характер и никоим образом не могли повлиять на конечный результат выборов.

В заявлении "Опоры" по предварительным результатам наблюдения на очередных выборах президента также отмечается, что среди наиболее частых нарушений в день выборов - умышленное разглашение избирателями тайны голосования путем демонстрации бюллетеня - такие случаи наблюдатели сети зафиксировали на 5% избирательных участков в масштабе всей Украины. В первом туре такие случаи были отмечены на 10,4% участков.

Фотографирование бюллетеней наблюдатели "Опоры" зафиксировали на 3,3% участков, в то время как в первом туре такие случаи были установлены на 4,8% участков.

То есть, интенсивность нарушений, по оценкам "Опоры", значительно снизилась.

Наблюдатели также не отметили серьезных нарушений на этапе проведения открытия участков, 99,8% избирательных комиссий начали свою работу в полном составе, обеспечив надлежащий кворум для выполнения своих функций. В "Опоре" указывают и на отсутствие злоупотреблений и нарушений в процессе подсчёта голосов.

Среди рекомендаций "Опоры", значащихся в отчёте, в частности, обращение к Нацполиции обеспечить соблюдение законодательства и публичного порядка на завершающем этапе выборов, оперативно информировать СМИ и общественность о правонарушениях. Верховной Раде "Опора" рекомендует принять изменения в законодательство для урегулирования практики привлечения граждан к предвыборной агитации, содействовать принятию законопроекта о необратимости наказания за избирательные преступления, а также законопроекта по обеспечению прав внутренне перемещенных лицо других мобильных граждан Украины внутри страны. Центральной избирательной комиссии "Опора" рекомендует избегать практики присутствия на заседаниях субъектов избирательного процесса, которые не имеют на это права, избегать неравномерного отношения к наблюдателям, усилить информирование общественности по проектам решений и принятым решениям.

Теги: #оценка #опора #выборы
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