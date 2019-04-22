Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой и пригласила в Берлин.

"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - говорится в поздравительной телеграмме, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

По словам А.Меркель, урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

"Федеральное правительство и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в праве на суверенитет и территориальную целостность", - сказано в телеграмме канцлера.

За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.