Существенных нарушений во втором выборов президента Украины не зафиксировано – "Опора"

Существенных нарушений в ходе повторного голосования на выборах президента Украины, которые бы повлияли на результаты, не было, самым распространенным нарушением была попытка выдачи избирателям бюллетеня без предъявления надлежащих документов, констатируют в Гражданской сети "Опора".

"Существенных по масштабам и потенциальным последствиям применения избирательных нарушений в день повторного голосования ... выявлено не было... Самым частым нарушением ... зафиксированным наблюдателями "Опоры" на 5,5% избирательных участках, были попытки выдачи членами избирательных комиссий и получения избирателями бюллетеней без предъявления надлежащих документов", - говорится в материалах "Опоры", розданных перед брифингом в понедельник.