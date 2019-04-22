Выборы2019

Выборы

10:35 22.04.2019

Глава ЦИК о втором туре голосования: действительные, настоящие, демократические и свободные выборы

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Глава ЦИК о втором туре голосования: действительные, настоящие, демократические и свободные выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявляет, что второй тур голосования на выборах президента Украины стал очень хорошим примером того, каким образом должны проходить демократические выборы.

"Завершение повторного голосования, второго тура голосования на выборах президента Украины, является очень хорошим измерением и примером того, каким образом должны проходить и как они уже проходят в Украине: действительные, настоящие, демократические, свободные выборы", - сказала Т.Слипачук на брифинге в понедельник.

Также глава ЦИК добавила, что во время выборов не было никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Кроме того, она отметила, что в ЦИК уже поступил первый оригинал протокола от окружной избирательной комиссии из Киева.

Непрерывное заседание Центризбиркома, по словам Т.Слипачук, начнется уже в понедельник.

Теги: #выборы #цик
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