"Зеленые тарифы" на э/э для домохозяйств с 20 апреля 2019г снижен на 4%
Киев. 22 апреля. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), вновь пересмотрела уровень "зеленых тарифов" для домохозяйств.
Соответствующее постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, опубликованное газетой "Урядовый курьер", вступило в силу 20 апреля.
Тарифы снижены на 4,04%, их коррекция связана с колебаниями курса евро.
Как сообщалось, "зеленый" тариф для домохозяйств с 1 января 2019 года снизился на 3,6%.
"Зеленый" тариф на э/э для частных домохозяйств, которые производят э/э из солнечного излучения, с мощностью до 30 кВт и введены в эксплуатацию в указанный период:
|Период
|Постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, коп/кВт-ч без НДС
|Постановление НКРЭКУ №2071 от 28 декабря 2018 года, коп/кВт-ч без НДС
|Изменение, %
|С 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года
|1090,60
|1136,48
|-4,04%
|С 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
|980,88
|1022,15
|-4,04%
|з 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
|609,16
|634,79
|-4,04%
|С 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
|578,05
|602,37
|-4,04%
|С 01 января 2017 року по 31 декабря 2019 года
|550,21
|573,36
|-4,04%
|С 01 января 2020 року по 31 декабря 2024 года
|494,54
|515,34
|-4,04%
|С 01 января 2025 року по 31 декабря 2029 года
|440,50
|459,03
|-4,04%
"Зеленый" тариф на э/э для частных домохозяйств, которые производят э/э из энергии ветра, с мощностью до 30 кВт и введены в эксплуатацию в указанный период:
|Период
|Постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, коп/кВт-ч без НДС
|Постановление НКРЭКУ №2071 от 28 декабря 2018 года, коп/кВт-ч без НДС
|Изменение, %
|С 01 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года
|353,71
|368,59
|-4,04%
|С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
|317,68
|331,05
|-4,04%
|С 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года
|283,29
|295,21
|-4,04%