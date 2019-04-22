"Зеленые тарифы" на э/э для домохозяйств с 20 апреля 2019г снижен на 4%

Киев. 22 апреля. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), вновь пересмотрела уровень "зеленых тарифов" для домохозяйств.

Соответствующее постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, опубликованное газетой "Урядовый курьер", вступило в силу 20 апреля.

Тарифы снижены на 4,04%, их коррекция связана с колебаниями курса евро.

Как сообщалось, "зеленый" тариф для домохозяйств с 1 января 2019 года снизился на 3,6%.

"Зеленый" тариф на э/э для частных домохозяйств, которые производят э/э из солнечного излучения, с мощностью до 30 кВт и введены в эксплуатацию в указанный период:

Период Постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, коп/кВт-ч без НДС Постановление НКРЭКУ №2071 от 28 декабря 2018 года, коп/кВт-ч без НДС Изменение, % С 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года 1090,60 1136,48 -4,04% С 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 980,88 1022,15 -4,04% з 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 609,16 634,79 -4,04% С 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 578,05 602,37 -4,04% С 01 января 2017 року по 31 декабря 2019 года 550,21 573,36 -4,04% С 01 января 2020 року по 31 декабря 2024 года 494,54 515,34 -4,04% С 01 января 2025 року по 31 декабря 2029 года 440,50 459,03 -4,04%

"Зеленый" тариф на э/э для частных домохозяйств, которые производят э/э из энергии ветра, с мощностью до 30 кВт и введены в эксплуатацию в указанный период: