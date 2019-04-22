Зеленский побеждает с 73,17% голосов, у Порошенко – 24,5% после обработки ЦИК 95,06% протоколов

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избарателей, за В.Зеленского - 34%.

Признаны недействительными 2,32% избирательных бюллетеней.