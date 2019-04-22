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09:43 22.04.2019

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах на Украине

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, сообщила пресс-служба главы государства.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

По словам президента, совместные усилия двух стран позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность В.Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Теги: #президент #белоруссия #поздравление
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