"Свобода" остается национальной оппозицией к президенту, попытки компромиссов с Москвой будут означать потерю властью легитимности – Тягнибок

Во Всеукраинском объединении "Свобода" заявляют, что остаются национальной оппозицией к новоизбранному главе государства и что любые его попытки поиска компромисса с РФ, изменения в геополитическом курсе Украины и национальной политике будут встречать жесткий отпор.

"Свобода" заявляет - мы остаемся национальной оппозицией. Теперь уже к будущему Президенту Зеленскому. Четко очерчиваем рамки национальных интересов, переступать которые власть не имеет права. Во-первых, президент - это Верховный Главнокомандующий. В стране продолжается война. Любые попытки пойти на гнилые компромиссы с Москвой будут означать немедленную потерю властью своей легитимности. Такую власть нация сметет", - написал глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в соцсети Facebook в ночь на понедельник.

Во-вторых, по его словам, президент отвечает за внешнюю политику, поэтому "не только открытый разворот геополитического курса Украины, но и молчаливый саботаж поддержки международной антимосковской коалиции будут подвергаться жесткому противодействию общества, которое еще в 2014 году сделало свой цивилизационный выбор".

Также лидер "Свободы" заявляет, что политсила будет давать отпор любым посягательствам на национальную идентичность и государственный статус украинского языка, процесс декоммунизации и восстановления украинской исторической памяти. В-четвертых, по его словам, категорически неприемлемым является сохранение влияния олигархов, поэтому любые связи президента или его окружения с олигархами "могут стать началом конца новой власти".

О.Тягнибок заявил, что "Свобода" не будет соревноваться за должности и лояльность к новой власти. "Мы не видим у нового президента качеств, необходимых для противостояния колоссальным вызовам, которые стоят перед Украиной", - отмечает лидер партии, подчеркнув, что "развитие и процветание Украины будет зависеть в первую очередь от граждан".

Лидер "Свободы" также считает, что прошедшие выборы не стали конкуренцией идей, программ и видений будущего, а успех на выборах, по его мнению, "все еще дают большие деньги, бесчестные манипуляции и заказные шоу". Кроме того, политик отмечает, что результат выборов "был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти", в связи с чем большинство украинцев проголосовало за изменения, "но какое направление этих изменений и будут ли эти изменения вообще - вопрос открытый". "Ряд заявлений В.Зеленского вызывали еще больше вопросов, чем ответов. Он остается абсолютно непрогнозируемой фигурой", - заявил он.

"Все в наших руках. Националисты единственные, кто способен остановить реванш. И решающими будут будущие парламентские выборы", - отметил О.Тягнибок.

Как сообщалось, по итогам обработки 90,1% электронных протоколов, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.