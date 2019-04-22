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09:19 22.04.2019

Премьер РФ видит шансы на улучшение взаимодействия Москвы и Киева

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом есть при новом президенте Украины, хотя не сомневается, что Владимир Зеленский будет придерживаться риторики, которую выбрал в предвыборной кампании.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", - написал в своем фейсбуке Д.Медведев.

"В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход", - подчеркнул глава правительствам.

Теги: #россия #выборы #премьер
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