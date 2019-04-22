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Выборы

08:20 22.04.2019

Зеленский побеждает с 73,17% голосов, у Порошенко – 24,5% после обработки ЦИК 90,1% протоколов

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Зеленский побеждает с 73,17% голосов, у Порошенко – 24,5% после обработки ЦИК 90,1% протоколов

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 90,1% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины, по данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.

Теги: #подсчет #цик #выборы
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