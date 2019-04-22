Выборы президента Украины прошли мирно и спокойно – глава наблюдательной миссии ВКУ

Голосование на повторных выборах президента Украины 21 апреля прошло мирно и в спокойной обстановке несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации, отмечает глава международной миссии Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за выборами 2019г в Украине (миссия ВКУ), экс-президент ВКУ Евгений Чолий.

"Я доволен, что выборы президента Украины, которые произошли в экстремальной ситуации, когда продолжается российская военная агрессия против Украины, прошли мирно и дали возможность гражданам Украины в спокойной обстановке проголосовать за будущего президента Украины, воспользовавшись своим конституционным правом", - цитирует пресс-служба ВКУ Е.Чолия утром в понедельник.

Международная миссия ВКУ провела мониторинг голосования во время второго тура президентских выборов в Украине и в украинских дипломатических представительствах в 25 странах мира. Она насчитывала 249 зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии Украины краткосрочных наблюдателей и была третьей по величине международной наблюдательной миссией на выборах президента Украины 2019 года.

Миссия Всемирного конгресса украинцев также тесно сотрудничала с наблюдательной миссией составляющей организации ВКУ - Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), которая включала 88 краткосрочных наблюдателей. Вместе обе миссии насчитывали 337 краткосрочных наблюдателей.

"Ровно 122 долгосрочных наблюдателей вели мониторинг западных средств массовой информации на наличие каких-либо фактов дезинформации относительно этих выборов в 28 странах", - добавили в пресс-службе.

Оценку проведения второго тура президентских выборов в Украине главы миссий ВКУ и УККА представят на пресс-конференции в Киеве в понедельник днем.

Помимо этого в пресс-службе ВКУ сообщили, что утром 24 апреля в Киеве состоится пресс-конференция, во время которой Е.Чолий представит оценку медиа-мониторинга о российской дезинформации в западных СМИ относительно Украины и президентских выборов.