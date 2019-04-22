Выборы2019

Выборы

07:12 22.04.2019

Выборы президента Украины прошли мирно и спокойно – глава наблюдательной миссии ВКУ

2 мин читать

Голосование на повторных выборах президента Украины 21 апреля прошло мирно и в спокойной обстановке несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации, отмечает глава международной миссии Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за выборами 2019г в Украине (миссия ВКУ), экс-президент ВКУ Евгений Чолий.

"Я доволен, что выборы президента Украины, которые произошли в экстремальной ситуации, когда продолжается российская военная агрессия против Украины, прошли мирно и дали возможность гражданам Украины в спокойной обстановке проголосовать за будущего президента Украины, воспользовавшись своим конституционным правом", - цитирует пресс-служба ВКУ Е.Чолия утром в понедельник.

Международная миссия ВКУ провела мониторинг голосования во время второго тура президентских выборов в Украине и в украинских дипломатических представительствах в 25 странах мира. Она насчитывала 249 зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии Украины краткосрочных наблюдателей и была третьей по величине международной наблюдательной миссией на выборах президента Украины 2019 года.

Миссия Всемирного конгресса украинцев также тесно сотрудничала с наблюдательной миссией составляющей организации ВКУ - Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), которая включала 88 краткосрочных наблюдателей. Вместе обе миссии насчитывали 337 краткосрочных наблюдателей.

"Ровно 122 долгосрочных наблюдателей вели мониторинг западных средств массовой информации на наличие каких-либо фактов дезинформации относительно этих выборов в 28 странах", - добавили в пресс-службе.

Оценку проведения второго тура президентских выборов в Украине главы миссий ВКУ и УККА представят на пресс-конференции в Киеве в понедельник днем.

Помимо этого в пресс-службе ВКУ сообщили, что утром 24 апреля в Киеве состоится пресс-конференция, во время которой Е.Чолий представит оценку медиа-мониторинга о российской дезинформации в западных СМИ относительно Украины и президентских выборов.

Теги: #вку #наблюдатели #мнение #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 22.04.2019
ГСЧС Украины не получала информации о ЧП, связанных с выборами

ГСЧС Украины не получала информации о ЧП, связанных с выборами

07:17 22.04.2019
ЦИК обработал более 85,56% протоколов: Зеленский побеждает с 73,2%, у Порошенко – 24,46%

ЦИК обработал более 85,56% протоколов: Зеленский побеждает с 73,2%, у Порошенко – 24,46%

06:21 22.04.2019
Зеленский побеждает с 73,09%, у Порошенко – 24,57% после обработки ЦИК 80,78% протоколов

Зеленский побеждает с 73,09%, у Порошенко – 24,57% после обработки ЦИК 80,78% протоколов

05:36 22.04.2019
В ЦИК не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально объявить результаты выборов президента 30 апреля

В ЦИК не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально объявить результаты выборов президента 30 апреля

05:36 22.04.2019
Зеленский набирает 73,06% голосов, Порошенко – 24,6%. Осталось посчитать менее четверти протоколов

Зеленский набирает 73,06% голосов, Порошенко – 24,6%. Осталось посчитать менее четверти протоколов

04:51 22.04.2019
Зеленский побеждает с 73%, у Порошенко – 24,66% после обработки ЦИК 70,33% протоколов

Зеленский побеждает с 73%, у Порошенко – 24,66% после обработки ЦИК 70,33% протоколов

04:28 22.04.2019
ЦИК обработал две трети протоколов: Зеленский уверенно побеждает с 73,04%, у Порошенко – 24,63%

ЦИК обработал две трети протоколов: Зеленский уверенно побеждает с 73,04%, у Порошенко – 24,63%

04:21 22.04.2019
Зеленский побеждает с 72,96%, у Порошенко – 24,7% после обработки ЦИК 60,89% протоколов

Зеленский побеждает с 72,96%, у Порошенко – 24,7% после обработки ЦИК 60,89% протоколов

03:55 22.04.2019
Зеленский побеждает с 72,96%, у Порошенко – 24,7% после обработки ЦИК 60,89 протоколов

Зеленский побеждает с 72,96%, у Порошенко – 24,7% после обработки ЦИК 60,89 протоколов

03:32 22.04.2019
Зеленский побеждает с 73,03%, у Порошенко – 24,63% после обработки ЦИК 56,51% протоколов

Зеленский побеждает с 73,03%, у Порошенко – 24,63% после обработки ЦИК 56,51% протоколов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть

Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека, возможно причастных к терактам

ГСЧС предупреждает о заморозках на почве во вторник в большинстве областей Украины

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек

Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 262 человек

Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины и призвал его продолжать реформы, особенно антикоррупционные

Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах, с нетерпением ожидает совместной работы с новоизбранным президентом Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА