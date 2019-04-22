В ЦИК не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально объявить результаты выборов президента 30 апреля

В Центральной избирательной комиссии опасаются, что объявление официальных результатов повторных выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

"Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - сказал член ЦИК Евгений Радченко в эфире ТСН (Телевизионная служба новостей) телеканала "1+1".

При этом предварительные результаты голосования, по поступившим в Центризбирком электронным протоколам, ориентировочно станут известны через 2-3 дня после дня голосования.

По состоянию на 5.35 понедельника, 22 апреля, ЦИК обработала 75.99% электронных протоколов, поступивших с избирательных участков по Украине. Кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. За него проголосовали 73,06% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,6% голосов. 2,32% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.