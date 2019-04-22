Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Лидера оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, а украинский народ – со свободным и демократическим волеизъявлением.

"Как временный президента Боливарианской Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их масштабной и убедительной победой. Свободные выборы – это механизм, который позволяет народам выразить и материализовать свое желание перемен", - написал Х.Гуайдо на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Х.Гуайдо ранее провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, а президента страны Николаса Мадуро регулярно называет узурпатором. Сам Н.Мадуро использует этот же термин применительно к лидеру оппозиции.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.