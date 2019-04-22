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04:36 22.04.2019

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 262 человек

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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 262 человек.

262 человека погибли и 452 получили ранения в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, сообщает телеканал News 1 st.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

По данным полиции, арестованы 13 лиц, связанных с нападением.

Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.

Кроме того, полиции удалось обнаружить вечером 21 апреля в непосредственной близости от Международного аэропорта Бандаранаике самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено военнослужащими военно-воздушных сил Шри-Ланки. Бомба была обнаружена за несколько часов до возвращения в страну президента Майтрипалы Сирисены.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

В стране введен комендантский час, который будет отменен в понедельник в 6 утра.

Теги: #шри #взрывы #жертвы #ланка
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