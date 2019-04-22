Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах, с нетерпением ожидает совместной работы с новоизбранным президентом Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины добавив, что с нетерпением ожидает начала совместной работы с новоизбранным украинским президентом для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал Дж.Трюдо в своем аккаунте в Твиттер в ночь на понедельник (по Киеву).

Он также выразил благодарность наблюдателям на президентских выборах в Украине от Канады.

"Спасибо канадцам, которые являются наблюдателями на президентских выборах в Украине - ваша приверженность и усердная работа важны для поддержки украинской демократии", - написал премьер Канады.

По итогам обработки Центризбиркомом Украины 50,18% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,01% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,65% голосов.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.