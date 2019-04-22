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03:11 22.04.2019

В центре Киеве мужчина похитил полицейский автомобиль и сбил патрульную, пытавшуюся его остановить

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В Киеве на ул.Крещатик мужчина самовольно сел в полицейский автомобиль и угнал его, сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить.

Как сообщается в ночь на понедельник патрульная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук, накануне вечером, в 23:50 на перекрестке ул.Крещатик и ул.Михайловская экипаж патрульной полиции прибыл на вызов о хулиганстве нетрезвой компании.

"Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности происшествия. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто", - сказано в сообщении.

Через некоторое время, в ходе мероприятий по преследованию на Железнодорожном шоссе,7, похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции

Злоумышленник задержан. На месте работает следственно-оперативная группа.

Патрульная госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Теги: #киев #патрульные #нападение
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