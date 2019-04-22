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02:34 22.04.2019

Дуда пригласил Зеленского в Польшу

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Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", - сказано в сообщении Канцелярии президента Польши на странице в микроблоге Твиттер в воскресенье.

Кроме того, как сообщает польский канал TVPInfo, президент А.Дуда в своем пожелал президенту В.Зеленскому "успехов в служении украинскому народу" и выразил надежду, что он выведет "польско-украинские отношения на новый этап".

"Этот выбор является выражением ожиданий украинского общества в отношении значительного ускорения действий органов государственной власти по реформированию политической и экономической сферы страны и обеспечения безопасности и стабильности в Украине", - написал президент Польши.

Также польский лидер выразил убеждение, что избрание В.Зеленского президентом Украины подтвердит закрепление евроатлантического курса Украинского государства. "Польша будет последовательно поддерживать Украину на пути к Европе и евроатлантическому сообществу", - говорится в сообщении.

А.Дуда также отметил готовность Польши в дальнейшем всесторонне помогать Украине в сфере безопасности и реформ. "Вы можете рассчитывать на мое личное участие в этом вопросе. Наши государства должны стать примером партнерства в регионе, укрепления дружеских отношений и формирования взаимного согласия", - сказал польский президент.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что построению дружеских отношений также послужит новый взгляд на толкование недавней совместной истории Украины и Польши.

"Я глубоко верю, что ваш срок полномочий принесет положительный прорыв", - сказал А.Дуда.

Он подчеркнул, что Польша и Украина связаны симпатией и общей историей. "Поляки всегда любезно наблюдали за демократическими и проевропейскими переменами в Украине. Мы постоянно демонстрируем Украине солидарность перед лицом российской агрессии. Мы не прекращаем усилий, чтобы приблизить ее к европейским и евроатлантическим структурам", - написал А.Дуда.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #дуда #зеленский #польша #поздравления
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