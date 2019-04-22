Трамп позвонил и поздравил Зеленского – СМИ

Президент США Дональд Трамп позвонил победителю во втором туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому и поздравил его, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Зеленскому позвонил с поздравлениями Дональд Трамп. Президент США. Только что", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды" в ночь на понедельник.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.