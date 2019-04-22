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Выборы

00:04 22.04.2019

Парубий призвал украинцев прийти 25 апреля под Раду и поддержать языковой закон

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев в четверг, 25 апреля, утром прийти к зданию парламента и тем самым поддержать голосование во втором чтении и в целом законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

"Четверг 9.00. Утра под В.Р. Поддержите закон о языке!...", - написал А.Парубий в своем аккаунте в соцсети Твиттер в воскресенье вечером.

Он также призвал граждан "не паниковать" в связи с обнародованием результатов экзит-полов, согласно которым во втором туре выборов президента Украины побеждает Вадимир Зеленский.

"Без паники! Держим строй!" – написал спикер на странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

В украинском парламенте 28 февраля начали рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Всего нардепы подали более 2 тыс. правок. Согласно календарному плану, 23-26 апреля Верховная Рада работает в пленарном режиме.

18 апреля А.Парубий заявлял, что Верховная Рада 25 апреля проголосует во втором чтении и в целом за законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного, сообщает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"На следующей пленарной неделе первое решение, которое мы примем – это закон об украинском языке как государственном… Я ожидаю полной мобилизации в Чистый четверг в 11:00. В Чистый четверг мы принимали декоммунизацию – в Чистый четверг мы примем закон об украинском языке", - сказал А.Парубий в интервью телеканалу "Прямой", которое транслировали в четверг.

Вместе с тем спикер сообщил, что после рассмотрения языкового законопроекта предложит народным депутатам блок вопросов по реформе парламента. Он напомнил, что анонсировал рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях Верховной Рады.

По словам А.Парубия, 25 апреля в Киев приедет глава миссии Европарламента по реформе украинского парламента Пэт Кокс.

"И после закона о языке, который – я не имею сомнений – будет поддержан украинским парламентом, да, мы перейдем к вопросу реформы парламента", - подчеркнул спикер.

А.Парубий рассказал, что пакет соответствующих инициатив будет включать также порядок структуризации Рады, распределения комитетов.

Теги: #голосование #парубий #язык #рада #закон
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