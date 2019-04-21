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Выборы

23:45 21.04.2019

Среди украинских полярников станции "Академик Вернадский" Порошенко победил Зеленского со счетом 8:4 – "Опора"

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По итогам голосования на повторных выборах президента Украины на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" действующий глава государства Петра Порошенко заручился поддержкой двух третей украинских полярников, тогда как за второго кандидата Владимира Зеленского отдала свои голоса треть принявших участие в волеизъявлении, сообщает Гражданская сеть "Опора".

Согласно публикации в аккаунте "Опоры" в соцсети Твиттер, за П.Порошенко проголосовали восемь участников 24-й Украинской антарктической экспедиции, еще четверо полярников проголосовали В.Зеленского.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщали, что явка на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" составила 100% - проголосовали все 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 человек.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины 31 марта на станции "Академик Вернадский" проголосовали 34 полярника.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Теги: #антарктида #опора #голосование #полярники #выборы
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