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23:13 21.04.2019

Ни одно из сообщений о минировании в Харькове не подтвердилось

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Полиция проверила все сообщения о минировании объектов в Харькове, поступившие в течение воскресенья, все они оказались ложными.

"Ни одна информация о минировании не подтвердилась", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По информации областной полиции, начиная с 13:00 воскресенья правоохранителям поступило 11 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 6 отелей, 3 торговых центров и кинотеатра.

Как сообщалось, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялось голосование во втором туре президентских выборов.

Теги: #минирование #харьков #ложное
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