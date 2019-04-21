Ни одно из сообщений о минировании в Харькове не подтвердилось

Полиция проверила все сообщения о минировании объектов в Харькове, поступившие в течение воскресенья, все они оказались ложными.

"Ни одна информация о минировании не подтвердилась", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По информации областной полиции, начиная с 13:00 воскресенья правоохранителям поступило 11 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 6 отелей, 3 торговых центров и кинотеатра.

Как сообщалось, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялось голосование во втором туре президентских выборов.