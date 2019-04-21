Зеленский набирает 71,9%, Порошенко – 25,79% по данным 5% протоколов в ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 71,90% и 25,79% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 5,27% протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области и Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.