Выборы2019

Выборы

22:52 21.04.2019

День голосования прошел успешно - ЦИК

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В Центральной избирательной комиссии констатируют, что день голосования на повторных выборах президента Украины прошел успешно.

"День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время голосования (в первом туре – ИФ) 31 марта", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в воскресение вечером.

По словам замглавы ЦИК, на заграничном избирательном округе также не было существенных нарушений.

По его словам, все избирательные участки закрылись вовремя и начат подсчет голосов.

Теги: #цик #выборы
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