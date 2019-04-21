День голосования прошел успешно - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии констатируют, что день голосования на повторных выборах президента Украины прошел успешно.

"День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время голосования (в первом туре – ИФ) 31 марта", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в воскресение вечером.

По словам замглавы ЦИК, на заграничном избирательном округе также не было существенных нарушений.

По его словам, все избирательные участки закрылись вовремя и начат подсчет голосов.