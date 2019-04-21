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22:48 21.04.2019

Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского

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Посольство США в Украине поздравило новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и выразило надежду на продолжение крепкого украинско-американского партнерства.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - сказано в сообщении американского посольства на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Посольство США также поблагодарило действующего главу государства Петра Порошенко за усилия, "которые он приложил в последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений".

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #сша #зеленский #поздравление #посольство
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