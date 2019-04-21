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22:45 21.04.2019

Саакашвили обратился к главе СБУ по поводу снятия запрета на въезд в Украину и купил билеты на 22 апреля

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Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину.

"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил он в эфире телеканала "Макси-ТВ" в воскресенье вечером.

По словам М.Саакашвили, у него уже есть билеты на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну.

Как сообщалось, 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Теги: #саакашвили #въезд #запрет #ходатайство
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