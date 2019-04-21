Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола
Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола
Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть
Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности
Саакашвили обратился к главе СБУ по поводу снятия запрета на въезд в Украину и купил билеты на 22 апреля
На заграничном избирательном округе Порошенко набирает 51,57%, а Зеленский – 47,36% – ЦИК обработала 15,84% протоколов
Более 40 ложных сообщений о минировании поступило в полицию в день повторного голосования на президентских выборах – Князев
UKR.NET- новости со всей Украины