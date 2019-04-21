Более 40 ложных сообщений о минировании поступило в полицию в день повторного голосования на президентских выборах – Князев

В день проведения второго тура голосования на президентских выборах в Национальную полицию Украины поступило значительное количество анонимных сообщений о якобы минировании аэропортов, торговых центров, культовых сооружений и Каховской ГЭС, - все они были ложными, заявляет глава Нацполиции Сергей Князев.

"Всего в органы полиции поступило 42 неправдивых сообщения. Это очень много", - сказал глава Нацполиции в воскресенье вечером на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что полиция была готова к такому, поэтому было задействовано значительное количество взрывотехнических групп.

По словам С.Князева, больше всего таких сообщений было в Киеве – 19, Харькове – 11, также сообщения касались Львова, Одессы, Днепра.

Объектами посягательства были Харьковский и Львовский аэропорты, торгово-развлекательные учреждения, культовые сооружения.

"Проведенные проверки, к счастью, взрывотехнических веществ не выявили", - подчеркнул он.

В Херсонской области, по его словам, "минировали Каховскую гидроэлектростанцию, а в Волновахском районе Донецкой области "минировали" избирательный участок.