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22:03 21.04.2019

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

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Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с поддержкой 73% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 25,5%, свидетельствуют итоговые данные Национального экзит-пола.

Такие результаты опроса по состоянию на 20:00 воскресенья были обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Больше всего В.Зеленского поддержали избиратели востока – 87,3% голосов, юга – 85,4% и центра Украины – 70,2%. В то же время действующий глава государства получил в этих регионах поддержку в 11,5%, 13,5% и 28,0% соответственно.

На западе Украины за В.Зеленского проголосовали 56,9% избирателей, а за П.Порошенко – 41,3%.

Что касается данных об испорченных бюллетенях, вычеркивании обоих кандидатов, то в целом по Украине эта цифра составила 1,5%: на западе и в центре бюллетени испортили 1,8% избирателей, на юге и востоке страны - по 1,1%.

По состоянию на 20.00 был опрошен 14 561 респондент на 300 избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Применялась методика "тайного голосования". Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Ранее наибольшее количество голосов в истории независимой Украины получил на первых президентских выборах в 1991 году Леонид Кравчук – за него тогда проголосовали 19,6 млн или 61,6% избирателей в первом туре.

На вторых президентских выборах в 1994 году ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре, а во втором победителем стал Леонид Кучма с 52,15% голосов избирателей. Он стал вторым президентом Украины, и на данный момент единственным, возглавлявшим государство две каденции подряд. На выборах в 1999 году во втором туре он лидировал с результатом 56,25% голосов.

На выборах в 2004 году по результатам второго тура, который впоследствии был признан не соответствующим реальному волеизъявлению избирателей, победил Виктор Янукович, набравший 49,42% голосов избирателей, но в проведенном повтором втором туре лидером стал его оппонент Виктор Ющенко, набравший 51,99% голосов.

В.Янукович победил на выборах в 2010 году: во втором туре получил 48,95% голосов избирателей.

Следующие выборы президента Украины прошли в 2014 году и были досрочными. В первом туре, набрав 54,7% голосов избирателей, победил Петр Порошенко, который стал пятым главой украинского государства; второй тур не проводился.

Теги: #итог #нацэкзит #выборы #пол
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