Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет кандидатуры генералов для назначения в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, но пока не может их озвучить.

На брифинге в штабе в воскресенье, отвечая на вопрос о возможных кадровых назначениях в Генштаб, В.Зеленский сказал: "Что касается Генштаба, у нас есть очень серьезные люди, у которых есть авторитет в армии. Это действующие генералы, вы обязательно их увидите. Я не имею права их сейчас называть – с ними есть договоренность, это очень серьезная история".

От ответа относительно главы Минобороны он также уклонился.