Выборы2019

Выборы

21:49 21.04.2019

Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности

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Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский обещает обратиться к завершающему свою каденцию на посту главы государства Петру Порошенко за советом, когда почувствует в этом необходимость, а также не исключает того, что последний может получить некую должность.

"Я сказал, что господин Порошенко предложил мне свою помощь. Если она мне понадобиться, то я обязательно ему позвоню. Почему нет?", - сказал В.Зеленский на брифинге в воскресенье вечером в Киеве.

Он подчеркнул, что П.Порошенко, будучи президентом Украины, предложил ему помощь советом.

"Мне кажется, это действительно серьезная помощь, и я действительно готов обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобиться помощь", - сказал В.Зеленский.

Комментируя по просьбе журналистов возможность назначения П.Порошенко на какую-либо должность, В.Зеленский сказал, что это зависит от позиции общественности.

"Министр чего? Вы хотите, чтоб я его (П.Порошенко – ИФ) кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу, обязательно, и если общество мне скажет "мы хотим видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту", то может быть. Я не знаю", - сказал кандидат, победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что это - "не сегодняшнее решение".

"Давайте попробуем новыми силами что-то сделать. Попробуем. Очень хочется", - добавил В.Зеленский.

Теги: #зеленский #порошенко #сотрудничество
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