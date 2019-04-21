Зеленский: Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести кадровые перестановки, в том числе сменить генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье.

Он также отметил, что по кадровым вопросам пройдет отдельная пресс-конференция.

"Вы знаете, что глава Национального банка назначается на 7 лет? Мы представили всех экспертов нашего коллектива, партии "Слуга народа", экспертов, которые были задействованы в избирательном процессе. В ближайшее время… мы представим команду", - сказал он.

В.Зеленский также отметил, что хочет сократить Администрацию президента и не хочет находиться на ул.Банковой.