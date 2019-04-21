Зеленский: Мы будем действовать в "Нормандском формате", перезагрузим Минский процесс

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "Нормандском формате" будут продолжены, как и должна быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.

"Мы будем действовать в любом случае в "Нормандском формате". Мы будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", - сказал В.Зеленский на брифинге в воскресенье вечером в Киеве, подчеркнув, что первоочередная задача сейчас– это прекращение огня на Донбассе.