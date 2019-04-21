Зеленский: Задача №1 – вернуть всех военнопленных, я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой

Победивший по данным эксзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что для его команды сейчас первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть – наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал он на брифинге в своем штабе в воскресенье.