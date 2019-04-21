Порошенко: я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину

Проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не намерен покидать политику.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал он сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье.

"Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину и хочу отдельно пояснить почему: потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы с вами совместно с украинским народом отвоевали в чрезвычайно сложных условиях за эти 5 лет", - сказал П.Порошенко.

По его словам, необходимо защитить европейскую и евроатлантическую стратегию, "те рубежи, на которые мы вышли за эти 5 лет, и которые сейчас, к сожалению, поставлены под угрозу".

"Наша команда будет их защищать. Наша команда будет защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнул П.Порошенко.

"И если не будут имплементированы подписанные Минские соглашения, в том числе и Украиной, наша команда будет защищать продолжение режима санкций", - добавил он.

П.Порошенко заявил о необходимости "защищать Украину и вести её вперёд". "Мы сегодня не выиграли бой, но это точно не означает, что мы проиграли войну", - сказал он.

Президент также посетовал на то, что о нем рассказывали много неправды.

"За эти годы (президентства - ИФ) рассказали обо мне много ужасной неправды, и если бы я мог в нее поверить, сам за себя не проголосовал бы. Но пройдет время – история все расставит на свои места", - добавил П.Порошенко.