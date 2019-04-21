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Выборы

20:43 21.04.2019

Порошенко: Часть судей КС переориентировались на новую власть и намерены отменить е-декларирование для чиновников

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Часть судей Конституционного суда Украины переориентировались на новую власть и намерены отменить электронное декларирование для чиновников, которое было условием предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом, заявляет кандидат на пост президента, действующий глава государства Петр Порошенко.

"Наша команда будет защищать безвиз, потому что отдельные члены Конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование. А именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз", - сказал П.Порошенко в своем штабе в воскресенье после объявления результатов экзит-полов, согласно которым на выборах побеждает Владимир Зеленски1.

Теги: #порошенко #кс
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