Выборы2019

Выборы

20:43 21.04.2019

Порошенко прогнозирует сильную оппозицию Зеленскому и заявляет о готовности оказывать поддержку в отвечающих интересам Украины действиях

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Порошенко прогнозирует сильную оппозицию Зеленскому и заявляет о готовности оказывать поддержку в отвечающих интересам Украины действиях

Завершающий свой президентский срок на посту президента Украины Петр Порошенко прогнозирует, что победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов главы государства Владимир Зеленский столкнется с сильной оппозицией и заявляет о готовности его команды оказывать ему всестороннюю поддержку во всех решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную", - сказал П.Порошенко, выступая в своем избирательном штабе в воскресенье вечером в Киеве.

Вместе с тем, он подчеркнул, что помочь новому президенту войти в курс дел.

"Между официальным объявлением выборов (результатов выборов - ИФ) и инаугурацией я готов без каких-либо ограничений использовать любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дела в наименьших деталях", - сказал действующий президент.

П.Порошенко также заявил, что он и его команда готовы оказывать всестороннюю поддержку В.Зеленскому во всех его шагах, которые будут отвечать интересам государства.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приблизят нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он, добавив также о готовности передать В.Зеленскому все свои международные контакты.

Теги: #президент #зеленский #порошенко
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