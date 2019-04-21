Выборы2019

Выборы

20:40 21.04.2019

Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию

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Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию

Проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами", - заявил П.Порошенко в своем штабе в воскресенье после объявления результатов экзит-полов.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора.

Теги: #оценка #порошенко #выборы
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