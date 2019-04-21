Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию

Проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами", - заявил П.Порошенко в своем штабе в воскресенье после объявления результатов экзит-полов.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора.