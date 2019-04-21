Порошенко готов позвонить Зеленскому и поздравить его с победой на выборах президента Украины

Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, заявляет о готовности позвонить своему оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой на выборах президента Украины.

"Никогда не сдавайся", слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, которые дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его", - сказал П.Порошенко, выступая в своем штабе в воскресенье вечером после обнародования результатов экзит-полов.