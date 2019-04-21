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19:20 21.04.2019

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании пяти церквей и сети гипермаркетов "Ашан"

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Полиция Киева проверяет сообщения о минировании пяти церквей в столице и гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке, по линии 102 поступило два сообщения о якобы минировании: в одном речь шла об угрозе взрыва в пяти храмах в столице, а во втором – о минировании гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре.

"Полиция проверяет эту информацию, будет проводиться эвакуация", - сказали в полиции.

Теги: #киев #проверка #минирование
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