В Киеве полиция проверяет информацию о минировании пяти церквей и сети гипермаркетов "Ашан"

Полиция Киева проверяет сообщения о минировании пяти церквей в столице и гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке, по линии 102 поступило два сообщения о якобы минировании: в одном речь шла об угрозе взрыва в пяти храмах в столице, а во втором – о минировании гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре.

"Полиция проверяет эту информацию, будет проводиться эвакуация", - сказали в полиции.