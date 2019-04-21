Выборы2019

Выборы

18:44 21.04.2019

Голосование на выборах президента Украины завершается в спокойной обстановке – МВД

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Голосование на выборах президента Украины завершается в спокойной обстановке – МВД

За два часа до завершения повторного голосования на выборах президента Украины обстановка в стране остается спокойной, зафиксировано более 1 тыс. обращений об избирательных правонарушениях, открыто 12 уголовных дел.

Как рассказал в воскресенье на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, по состоянию на 18.00 в полицию поступило 1068 обращений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. "Больше всего обращений касаются незаконной агитации, фотографирования, повреждения бюллетеня", - сказал он.

Советник министра сообщил, что по данным фактам открыто 12 уголовных производств.

"Выборы проходят более-менее спокойно, нет серьезных случаев нарушений", - подчеркнул он.

Теги: #иван_стойко #голосование #мвд
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