Данилюк: Государство обеспечит стабильность ПриватБанка, клиентам не стоит волноваться

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк убежден, что ПриватБанк будет стабильно работать, несмотря на любые судебные решения.

"ПриватБанк - это государственный стабильный банк, и это главное. Клиенты не должны волноваться, государство обеспечит полную финансовую стабильность", - сказал он журналистам в штабе В.Зеленского в воскресенье.

А.Данилюк отметил, что ПриватБанк не может быть "денационализирован".

"Мне это вопрос задавали несколько месяцев назад и я говорил, что это невозможно. Но так много экспертов в Украине, в том числе, на государственных должностях говорили, что это возможно, а сейчас все признали, что вернуть ПриватБанк предыдущим владельцам юридически невозможно. И все руководители государства сейчас это подтвердили. Рад, что они ко мне прислушались", - подчеркнул он.