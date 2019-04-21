Данилюк: Меня не интересует пост главы МИД, я специализируюсь на внутренних реформах

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк не подтверждает, что ему предлагали пост министра иностранных дел после выборов президента.

"Я это не подтверждаю, меня эта должность не интересует. Я больше являюсь специалистом по внутренним изменениям и реформам. И перед тем, как строить какие-то внешние альянсы, нужно показать, что страна действительно меняется, здесь происходят серьезные реформы", - сказал он журналистам в штабе В.Зеленского в воскресенье.

А.Данилюк убежден, что внешняя политика Украины будет успешной тогда, когда будет доверие к украинской власти, а для этого нужно менять страну.