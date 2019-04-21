Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

Украинцы в Австралии завершили голосование во втором туре президентских выборов, большинство избирателей поддержало действующего президента Петра Порошенко.

"Всего во втором туре выборов президента Украины приняло участие 99 человек. Петра Порошенко поддержало 72 избирателя, Владимира Зеленского – 26 человек. Один бюллетень признан недействительным", - сообщило посольство Украины в Австралии на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в первом туре президентских выборов явка украинцев в Австралии составила 7,2% - 125 человек из 1737 включенных в список.