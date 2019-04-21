Кернес прогнозирует более высокую явку по Харькову, чем в первом туре

Городской голова Харькова Геннадий Кернес прогнозирует, что в повторном голосовании на выборах президента Украины в Харькове явка будет выше, чем в первом туре, 31 марта, и возможно, превысит 70%.

"Во втором туре активность людей больше. Думаю, состоявшиеся дебаты дали такой результат", - цитирует Г.Кернеса пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщалось, 31 марта Г.Кернес прогнозировал явку по Харькову около 65%. По данным ЦИК, по Харькову она составила от 65,63% (по округу №173) до 67,43 (по округу №169).