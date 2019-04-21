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16:37 21.04.2019

Во Львове анонимы по телефону "заминировали" два торговых центра и вокзал

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Во Львове в телефонном режиме поступили сообщения о минировании двух торговых центров и вокзала, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Около 15.30 поступили три сообщения от анонимов о минировании торговых центров "King Cross Leopolis" и "Форум Львова", а также вокзала. Поскольку звонивший не конкретизировал, о каком вокзале идет речь, то в данное время проверяют главный железнодорожный вокзал", - сказала она.

Как сообщалось, в полдень аноним сообщил о минировании международного аэропорта "Львов". Это сообщение оказалось ложным.

Теги: #львов #минирование
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