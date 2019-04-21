В харьковскую полицию поступили сообщения о минировании еще четырех гостиниц

Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц на проспекте Гагарина, ул.Шевченко, Тринклера и Харьковских дивизий в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронные сообщения о том, что в этих зданиях заложена взрывчатка, поступали в полицию, начиная с 14:40 до 15:30.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории. Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию поступали сообщения о минировании аэропорта "Харьков", гостиницы и двух торговых центров. Сейчас продолжается проверка одного из ТЦ, информация о минировании остальных объектов оказалась ложной.