Выборы2019

Выборы

16:32 21.04.2019

В харьковскую полицию поступили сообщения о минировании еще четырех гостиниц

1 мин читать

Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц на проспекте Гагарина, ул.Шевченко, Тринклера и Харьковских дивизий в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронные сообщения о том, что в этих зданиях заложена взрывчатка, поступали в полицию, начиная с 14:40 до 15:30.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории. Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию поступали сообщения о минировании аэропорта "Харьков", гостиницы и двух торговых центров. Сейчас продолжается проверка одного из ТЦ, информация о минировании остальных объектов оказалась ложной.

Теги: #минирование #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 21.04.2019
Кернес прогнозирует более высокую явку по Харькову, чем в первом туре

Кернес прогнозирует более высокую явку по Харькову, чем в первом туре

16:37 21.04.2019
Во Львове анонимы по телефону "заминировали" два торговых центра и вокзал

Во Львове анонимы по телефону "заминировали" два торговых центра и вокзал

15:50 21.04.2019
Информация о минировании аэропорта и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

Информация о минировании аэропорта и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

15:16 21.04.2019
В харьковскую полицию поступило 32 сообщения о нарушениях, треть из них из-за нарушений в списках избирателей

В харьковскую полицию поступило 32 сообщения о нарушениях, треть из них из-за нарушений в списках избирателей

13:58 21.04.2019
Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта, гостиницы и ТЦ в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта, гостиницы и ТЦ в Харькове

00:07 21.04.2019
В Киеве "заминировали" еще 17 ТРЦ

В Киеве "заминировали" еще 17 ТРЦ

23:37 20.04.2019
В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер", проводится эвакуация

В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер", проводится эвакуация

19:53 20.04.2019
В Одессе "заминировали" торговый центр и кинотеатр – полиция

В Одессе "заминировали" торговый центр и кинотеатр – полиция

18:00 20.04.2019
Полиция ищет лжеминера харьковской церкви

Полиция ищет лжеминера харьковской церкви

16:27 20.04.2019
Аноним сообщил о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве, проводится эвакуация

Аноним сообщил о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве, проводится эвакуация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

ПОСЛЕДНЕЕ

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СЕЛЕ ЛЕБЕДИНСКОЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТУ – МВД И ЦИК

На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100%

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,21% избирателей по данным 190 округов – ЦИК

Глава ЦИК объяснила избыточность бюллетеней на некоторых спецучастках невозможностью знать точное количество избирателей

Герасимов уверен, что досрочных выборов в Раду не будет

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,25% избирателей по данным 171 округа – ЦИК

Спикер штаба Зеленского: Медицинская реформа нужна, но она сегодня устраивает не всех граждан, ее нужно оценить

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,32% избирателей по данным 110 округов – ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА