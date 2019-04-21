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16:29 21.04.2019

Глава ЦИК объяснила избыточность бюллетеней на некоторых спецучастках невозможностью знать точное количество избирателей

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Глава ЦИК объяснила избыточность бюллетеней на некоторых спецучастках невозможностью знать точное количество избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук объясняет получение некоторыми специальными избирательными участками большего количества бюллетеней, чем избирателей, постановлением ЦИК от 7 апреля, согласно которому для повторного голосования на каждый спецучасток изготовлено на 0,5% бюллетеней больше ориентировочного количества избирателей.

"В сети появилась информация о том, что некоторые специальные избирательные участки получили значительно большее количество избирательных бюллетеней, чем избирателей. Для разъяснения ситуации прошу обратить внимание на постановление ЦИК №760 от 7 апреля 2019 года, в котором отмечается, что "избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года … изготавливаются для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке", - написала Т.Слипачук в Фейсбуке.

Она указала, что количество бюллетеней определялось с учетом количества койко-мест, спальных мест, численности личного состава соответствующих воинских частей, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках (кроме членов УИК участков, образованных в воинских частях).

"Предварительно знать точное количество избирателей на специальных участках было невозможно. Ведь оно постоянно меняется. Поэтому, согласно вышеупомянутому постановлению, по состоянию на день голосования 21 апреля количество избирательных бюллетеней, изготовленных для отдельных избирательных участков, может отклоняться от количества избирателей на них", - уточнила глава Центризбиркома.

Т.Слипачук также подчеркнула, что ни по одному участку такое отклонение не является критическим и все избиратели будут обеспечены избирательными бюллетенями, а "избыточные будут погашены" в установленном законом "О выборах президента Украины" порядке.

Теги: #слипачук #цик #бюллетени #спецучастки
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