Герасимов уверен, что досрочных выборов в Раду не будет

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов уверен, что, несмотря на слухи о досрочном прекращении полномочий украинского парламента, выборы народных депутатов будут очередными, осенью 2019 года.

"Есть ли слухи об этом (о досрочном роспуске Верховной Рады - ИФ)? Да, есть. И они идут с разных сторон. Но хотел бы подчеркнуть одну простую вещь: думаю, что в демократической стране состоятся очередные выборы Верховной Рады Украины осенью 2019 года", - заявил А.Герасимов в пресс-центре штаба кандидата в президента Петра Порошенко в воскресенье.

Глава фракции отметил, что конституционных причин для досрочных парламентских выборов в настоящее время нет. "Ключевое в работе власти - это эффективность ее работы. Сегодня сказать, к примеру, что неэффективно работает парламент, сказать, что неэффективно работает правительство, мы не можем", - сказал А.Герасимов.