Спикер штаба Зеленского: Медицинская реформа нужна, но она сегодня устраивает не всех граждан, ее нужно оценить

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан Украины, поэтому ее нужно оценить и проанализировать на предмет возможных корректировок.

"То, что реформы в Украине нужно внедрять, - это однозначно правильно. Тут я не могу не согласиться с коллегами, которые подписали такое обращение. Но говорить о том, что сегодня медицинская реформа завершена, и она устраивает всех, я думаю, будет не совсем корректно", - сказал на брифинге в воскресенье спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

Он указал, что по Конституции медреформа это не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, и их конституционных возможностей, а также у главы государства есть право законодательной инициативы.

"Сначала нужно провести аудит тех реформ или действий, которые мы сегодня называем реформами, и затем уже принимать решения, где нужно провести корректировки, где необходима помощь, в том числе, общественным организациям со стороны президента. Потому что это общий тяжелый путь, который придется пройти Украине как государству", - подчеркнул Д.Разумков.

Политконсультант штаба В.Зеленского убежден, что реформы нужны Украине "как воздух". "Если мы говорим о том, как они сегодня происходят, то я думаю, что наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны", - отметил он.