Информация о минировании аэропорта и ТЦ в Харькове не подтвердилась – полиция

Полиция закончила проверку Международного аэропорта "Харьков" и ТЦ "Ашан", расположенного на ул.Героев Труда, информация об их минировании не подтвердилась.

"На территории Харьковского аэропорта осмотрено около 15 тыс.кв.м помещений и около 30 тыс.кв.м прилегающей территории, эвакуировано 600 человек. На улице Героев Труда правоохранители осмотрели 10 тыс.кв.м помещений торгового цента и 1 тыс.кв.м прилегающей территории, эвакуировали около 5 тыс. человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в ЕРДР.

Как сообщалось, около 13:00 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, гостиницы Premier Palace Hotel Kharkiv, а также торговых центрах "Аве Плаза" и "Ашан. Проверка гостиницы и ТЦ "Аве Плаза" еще продолжается.